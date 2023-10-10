İsrail'de halk marketlere akın etti

İsrail ordusunun en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısının ardından marketler dolup taştı.

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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı.

Uyarıda, "Çatışmalar uzun sürebilir ve her ailenin su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmana sahip olmasını sağlaması önemlidir" denildi.



Halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.

Marketlere akın

Ordu, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtse de halk uyarının ardından marketlere akın etti.

Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.