BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirtti, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

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İsrail ile Filistin arasında giderek artan gerilim, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden başlattığı sızma harekatıyla yeniden savaşa dönüştü.

Son bilgilere göre İsrail'de can kayıpları 900'ü bulurken, İsrail'in misillemeleri sonrası Filistin'de 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniden başlayan ve büyümesinden korkulan savaşla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.

"Bu çatışma, 56 yıllık işgalin sonucu"

Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Guterres, "Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.