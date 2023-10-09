Messi ve Ronaldo tekrar aynı ligde oynayabilir

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığı ileri sürüldü.

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PSG'den ayrıldıktan sonra kariyerini sürpriz bir kararla MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdürme kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maç oynamayacak olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Ronaldo ile tekrar rakip olabilir

Haberde; Suudi yetkililerinin ligin marka değerini daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve bu doğrultuda bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.

Inter Miami ve Lionel Messi'nin bu teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin yeniden Suudi Arabistan'da yaşanabilir.

Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan Ligi, futbolseverler için daha da heyecan uyandıran bir lig olarak yerini alacağa benziyor.