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Messi ve Ronaldo tekrar aynı ligde oynayabilir

Messi ve Ronaldo tekrar aynı ligde oynayabilir

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığı ileri sürüldü.

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PSG'den ayrıldıktan sonra kariyerini sürpriz bir kararla MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdürme kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maç oynamayacak olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Ronaldo ile tekrar rakip olabilir

Haberde; Suudi yetkililerinin ligin marka değerini daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve bu doğrultuda bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.

Inter Miami ve Lionel Messi'nin bu teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin yeniden Suudi Arabistan'da yaşanabilir.

Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan Ligi, futbolseverler için daha da heyecan uyandıran bir lig olarak yerini alacağa benziyor.

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