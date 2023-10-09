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Balıkesir Erdek'te çeşmelerden çamur akıyor

Balıkesir Erdek'te çeşmelerden çamur akıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde son 3 aydır neredeyse tüm mahallelerin çeşmelerinden çamur akıyor, yerel halk salgın hastalıktan korkuyor.

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Erdek'te çeşmelerden çamur akması, yazın tatile gelenlerin ve yerel halkın tepkisine yol açtı. Kimi vatandaş çeşmesine bağladığı pamuk ya da bez ile önlem almaya çalışsa da maalesef başarılı olamadı. Vatandaşların cep telefonu ile görüntüledikleri çeşmeden akan suyun adeta çamur olarak aktığı görüldü. Dişlerini fırçalayamadığını ve çamaşırları bu pis su ile yıkadıklarını ifade eden vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Müdürlüğüne tepki gösterirken, Erdek Belediyesi Başkanı Burhan Karışık'ı da göreve davet etti.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 3 aydır bu duruma sessiz kalırken, altyapının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olduğunu belirterek, Erdek halkını aylardır bu duruma terk etmiş durumda.

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