BIST 8.262
DOLAR 27,70
EURO 29,24
ALTIN 1.646,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Silah, taş, bıçak, sopa! Şanlıurfa'da 2 aile arasındaki 'boşanma' kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silah, taş, bıçak, sopa! Şanlıurfa'da 2 aile arasındaki 'boşanma' kavgası kanlı bitti

ŞANLIURFA'da akraba aileler arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bir süre sonra silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt (35) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bir otomobil ile bir minibüste hasarın oluştuğu olay yerinde çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Onlarca ölü var! İsrail ordusu, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu geniş çapta yıkım oluştu
Foto Galeri Onlarca ölü var! İsrail ordusu, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu geniş çapta yıkım oluştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!
Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!
Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!
Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
Cengiz Atmatov için DTCF'de anma töreni düzenlendi
Cengiz Atmatov için DTCF'de anma töreni düzenlendi
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
Sivas'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi!
Sivas'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi!
İran'dan gelen uçak Almanya'da alarma neden oldu!
İran'dan gelen uçak Almanya'da alarma neden oldu!
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yükseldi
'Daha yeni başladı' diyen Netenyahu: İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek
'Daha yeni başladı' diyen Netenyahu: İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek
Tokat Valiliği'nden "Ömer Halisdemir Caddesi" ile ilgili açıklama
Tokat Valiliği'nden "Ömer Halisdemir Caddesi" ile ilgili açıklama