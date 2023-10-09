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Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

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Merkez Haliliye ilçesi Mevlana Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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