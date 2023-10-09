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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırılarda 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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