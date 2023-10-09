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Kırıkkale'de 1 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi!

Kırıkkale'de 1 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi!

Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin adet bandrollü boş makaron ele geçirildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı. Polis ekipleri, 180 kutu halinde 1 milyon 800 bin adet bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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