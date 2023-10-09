Cumhurbaşkanı Erdoğan: 340 bine yakın öğrenciyle ilk 10 devlet arasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. "Üniversiteler ne kadar dinamik, özgür, gelişmiş olursa toplum da olumlu etkilendir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bilgiye sahip olan insanlığa yön verir"

Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil tam merkezinde yer alan müessesedir. Üniversiteler ne kadar dinamik, özgür, gelişmiş olursa toplum da olumlu etkilendir. Tarihin bize öğrettiği hakikat şudur. Bilgiye sahip olan insanlığa yön verir. İlim ve akademide geriye düşen diğer alanlarda da geriye düşer. 27 Mayıs darbesi öncesinde üniversitelerin vesayet planlarının parçası olarak kullanıldığını gördük. 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde de üniversitelerimiz karışmıştır. 28 Şubat döneminde ise hafızamıza utanç verici sahneler kazılmıştır.

Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkararak her gencimizin evine yakın yerde yükseköğrenime katılmasının önünü açtık. Kontenjanları artırarak kapıların önündeki yığılmanın önünü açtık. İBB Başkanı iken başlattığımız burs uygulamasını Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirenler bundan sonrasında şikayetçi oldular. Biz sadece ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı ne ise onu hayata geçirmenin mücadelesini verdik.

"Dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız"

Yüksek öğretimi herkes için erişebilir kılarken diğer taraftan da buna uygun kurumsal altyapıyı oluşturduk. 2002 yılında yüzde 14 olan yüksek öğretimde net okullaşma oranı 2023'te yüzde 45'e yükseldi. 7 milyon üzerindeki öğrenci sayımızla Avrupa'da yüksek öğretim alanında ilk sıralarda yer alıyoruz. Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız.

22 yıl önce 70 bin olan toplam öğrenim elemanı sayısı bugün 184 binin üzerine çıktı. Profesör sayımızı 9 bin 396'dan 32 bin 488'e, doçent sayımızı 5 bin 367'den 20 bin 768'e, doktor öğretim üyesi sayımızı ise 11 bin 190'dan 71 bin 700'e ulaştırdık. Toplam öğrenim elemanlarının yüzde 46'sının kadın olması bizim için iftihar kaynağıdır.

"Müsaade etmeyeceğiz"

Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla ya da ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Az sayıdaki hazımsız marjinalin de bu gerçeklerle yüzleşeceklerine inanıyorum.