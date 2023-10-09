Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam duyurdu: Rehin alınan 4 İsrailli asker...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

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Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in dün gece ve bugün Gazze'ye düzenlediği bombardımanın, Kassam Tugaylarının elinde bulunan 4 İsraillinin ve bir Kassam Tugayı mensubunun ölümüyle sonuçlandığını öne sürdü.

Saldırıda öldüğü iddia edilen İsraillilerin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.