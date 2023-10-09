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Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.P. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, baba Hasan P'nin, oğlu M.P. ile kızı F.P'nin tartıştığını öğrenince öfkelendiğini, devamında oğluyla aralarında çıkan kavgada M.P'nin bıçaklaması sonucu öldürüldüğünü belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.P. savunmasında, babasının sürekli kendisini evden kovduğunu ileri sürerek, "Olay günü babam bana saldırınca ben de bıçağı ona doğru savurdum. Öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evde, 2 Eylül 2022'de babası Hasan P'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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