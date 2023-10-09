BIST 8.370
DOLAR 27,70
EURO 29,21
ALTIN 1.647,82
HABER /  EKONOMİ

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası!

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Abone ol

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Gazze tamamen abluka altına alınacak! Elektrik yiyecek ve yakıt kesilecek 300 bin yedek asker devrede
Gazze tamamen abluka altına alınacak! Elektrik yiyecek ve yakıt kesilecek 300 bin yedek asker devrede
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Kemer-Kalkan etabı başladı!
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Kemer-Kalkan etabı başladı!
Sinop'ta otomobil kamyona çarptı: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Sinop'ta otomobil kamyona çarptı: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Irak’ta Şii lider Sadr’dan Filistin için 'milyonluk gösteri' çağrısı
Irak’ta Şii lider Sadr’dan Filistin için 'milyonluk gösteri' çağrısı
Bakan Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü
Bakan Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü
Ekonomi Nobeli sahibini buldu
Ekonomi Nobeli sahibini buldu
Hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor
Hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor
CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun tebrik tweeti atmamasıyla ilgili açıklama
CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun tebrik tweeti atmamasıyla ilgili açıklama
İnsan kanıyla beslenen böcek istilası okullara sıçradı!
İnsan kanıyla beslenen böcek istilası okullara sıçradı!
Galatasaray'da Alper Durur ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Alper Durur ile yollar ayrıldı
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Türkiye istiridye yetiştiriciliğine hazırlanıyor
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Türkiye istiridye yetiştiriciliğine hazırlanıyor