Galatasaray'da Alper Durur ile yollar ayrıldı

Bu sezon 5 maçta 3 yenilgi alan Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Başantrenör Alper Durur ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda, Başantrenör Alper Durur ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörlük görevi yapan Alper Durur ile yollarımız ayrılmıştır. Alper Durur’a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.