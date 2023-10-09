6 yaşında evlendirme davasında yeni gelişme! Karar çıktı mı?

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı kurucularından baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davadan yine karar çıkmadı. Türkiye'de infiale yol açan olayın bir sonraki duruşması 23 Ekim 2023’te görülecek.

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Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması bugün görüldü. Dava bir kez daha ertelenerek duruşma tarihi 23 Ekim olarak belirlendi.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen ve karar çıkması beklenen duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, SOL Feminist Hareket ve bazı kadın örgütleri bir araya gelerek adliye önünde eylem yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şu ifadeleri kullandı:

“Bir karar çıkmasını bekliyoruz. Isteriz ki tüm toplumun beklentisi bu yönde olduğu gibi failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar ki kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar olur. HKG kardeşimizin yaşadıkları sadece HKG'nin yaşadıkları değildi. Bu sefer başka bir vakıfta Kuran'a hizmet sorumlularından Ayhan Şengüler'le ilgili bir istismar başvurusuyla ilgili açılmış olan soruşturmanın apar topar kapatıldığını öğrendik. Hem çocuğuna yönelik hem birlikte olduğum kadına yönelik aslında bir istismar sonrasında zorla evlendirme olduğu meselesini açığa çıktığını öğrendik. Her gün bu topraklarda kadınlar ve çocuklar çoğu zaman bir tür dini istismar ederek istismar ediliyor. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz. Ayrıca aileden bahsediyorlar. Aileyi kutsuyorlar. Ailelerin içerisinde çocuklarla ilgili bu tür istismara yönelik kararlar alındığında önüne geçecek adımlar atmıyorlar. Aile Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda aile çalıştayları düzenledi. Ülkenin dört bir yanında, seksen bir ilinde kadın örgütlerinden, çocuklarla ilgili çalışma yapan örgütlerden hiçbir temsilcinin neredeyse olmadığı toplantılar gerçekleşti. Bugün nasıl bu davayı tüm toplumdan gizliyorlarsa yaptıkları çalışmaları da yine tüm toplumdan gizlediler.”