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5 ay önce sınır dışı edildi! Tekrar ülkeye giriş yaptı dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 ay önce sınır dışı edildi! Tekrar ülkeye giriş yaptı dehşet saçtı

KAHRAMANMARAŞ’ta 5 ay önce sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahıs, kaçak yollarla tekrardan ülkeye giriş yaptı ve arkadaşını bıçakladı.

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Kahramanmaraş’ta iki kez bıçaklama yaralama olayına karışan A.Ş. (18), Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından 5 ay önce sınır dışı edilmişti.

Aynı şahıs, kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak uyuşturucu madde içen arkadaşını bıçakladı. A.Ş., mahalle bekçilerinin çalışması sonrası yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Bıçaklı yaralama suçundan adli işlemi yapılan yabancı uyruklu şahıs, tekrardan sınır dışı edilmek üzere Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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