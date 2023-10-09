İsrail Cumhurbaşkanı'nın operasyon iddiasına İran'dan jet yanıt! Dünya açıklamayı bekliyordu

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan dikkat çeken bir iddia gelmişti. Herzog, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonu İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını söylemişti. Herzog'un iddialarına yanıt veren İran yönetimi, Hamas operasyonuyla ilgili herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıkladı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını iddia etmişti. Herzog'un sözlerine yanıt veren İran yönetimi, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. İran BM Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor" denildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim sabahı Hamas örgütü tarafından düzenlenen Aksa Tufanı operasyonunun İran'ın desteği ve emriyle yapıldığını iddia etmişti. İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirmişti.

İran'ın Hamas'a silah ve mühimmat desteği sağladığını iddia ederek, bu operasyonun arkasında İran'ın olduğunu ve İran'ın da büyük bir bedel ödeyeceğini söyleyen Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yapmıştı.

İran iddiasına jet yanıt geldi

Herzog'un iddiasına İran'dan yanıt gecikmedi. İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor."

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar günü attığı bir tweet'te şiddeti 'yıllardır süren cinayetlere ve suçlara meşru bir yanıt' olarak nitelendirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Wana Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve televizyonda yayınlanan bir konuşmasında bunu, "Filistinli askerler (ve) tüm Filistinli gruplar" için bir "zafer" olarak nitelendirdi.