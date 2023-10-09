Hasene ile gönül köprüleri inşa ediliyor

Hasene, 6 Şubat depremiyle yangın yerine dönüşen Türkiye ve Suriye’de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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Mobil hizmetler, lojistik merkezleri, ayni ve nakdi yardımlar, okullar, rehabilitasyon merkezleri, konteyner kentler, sağlık hizmetleri, gıda-kıyafet-yakacak yardımları, binlerce gönüllü desteği ve daha birçok hizmeti ile Hasene depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremden hemen sonra Kahramanmaraş ve Adıyaman’da konteyner kentlerini vatandaşların hizmetine açan Hasene, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde başlattığı okul inşaatı projesiyle eğitime verdiği önemin bir kere daha altını çizdi.

Bugünlerde ise “Hasene Suriye Köy Kompleksi Projesi” adını verdikleri çalışma ile içerisinde 108 konut, cami, sağlık ocağı, okul ve su kuyusu bulunan bir köy kompleksi inşa ediyor. Proje ile savaşın ve depremin neden olduğu yıkım sonrasında toplumun yeniden yapılanmasına yardımcı olmak, toplumun dayanışma ve destek ağlarını güçlendirmek amaçlanıyor.

Proje içerisinde kurulacak olan eğitim tesisleriyle komplekste yaşayacak çocukların eğitim ve öğretim sürecine katkıda bulunmak, temel becerilerini geliştirme imkânı sağlamak, savaşın ve depremin getirdiği zorluklardan dolayı çocukların gelecek için umut ve motivasyonlarını sağlayıp, kişisel ve toplumsal potansiyellerini geliştirmek, gelecek nesillerin hayatlarını ve toplumlarını dönüştürme gücünü keşfetmesini teşvik ederek bölgesel refahın sağlanmasına öncülük etmek hedefleniyor.

Düzenlenen programda, Hasene Suriye Köy Kompleksi Projesi’nin hayata geçirilmesinin yanı sıra Hasene Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni ve Hasene Suriye Koordinasyon Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Suriye’nin Azez bölgesinde gerçekleşen programa IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Hasene International Başkan Yardımcısı Murat Sevinç, IGMG Türkiye Bölgesi Başkanı Ahmed Divleli, Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve beraberindeki heyet katıldı.