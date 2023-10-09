BIST 8.330
DOLAR 27,70
EURO 29,21
ALTIN 1.649,46
HABER /  GÜNCEL

Şizofreni hastası 14 gündür kayıp: “Gören duyan yok!”

Şizofreni hastası 14 gündür kayıp: “Gören duyan yok!”

Eskişehir’de, şizofreni hastası 64 yaşındaki Nazmi Önal 14 gündür kayıp. 50 kişilik profesyonel ekibin aradığı Önal’dan henüz haber alınamadı.

Abone ol

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesinde, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki şizofreni hastası Nazmi Önal, yaklaşık 14 gün önce kayboldu.  Önal’ın nereye gittiğine dair kimsenin en ufak bilgisi dahi yok.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra 64 yaşındaki Nazmi Önal’ı bulmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor. Nazmi Önal’ın kardeşi Mehmet Önal, 82 yaşındaki annesinin oldukça üzgün olduğunu belirtirken, ağabeyini kimsenin görmediğini belirtti.

Mehmet Önal, ağabeyinin kaybolmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu belirtti. Arama çalışmalarından bahseden Önal, şöyle konuştu:  “Abim Nazmi Önal, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır mahallesindeki oturuyordu. 64 yaşındaydı kendisi.  Yaklaşık 14 gündür kendinden haber alamıyoruz, şizofreni hastası kendisi. 14 gündür hiçbir iz bulunamıyoruz. Diğer abim ve annemle birlikte yaşıyordu. Gittiğini ve bir daha kimseyi görmediklerini söylüyorlar. AFAD, jandarma ve polis arama çalışması yapıyor fakat bir haber alınamadı. Annem 82 yaşında, evde sürekli ağlıyor. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık, Eskişehir kent merkezine günübirlik giderdi ya da ertesi gün dönerdi. Bir de Yusuflar köyü vardı, oradan da gören duyan yok.”

 

ÖNCEKİ HABERLER
"Altın susam" hasadı başladı! Büyük kısmını Japonlar alıyor!
"Altın susam" hasadı başladı! Büyük kısmını Japonlar alıyor!
EYT'den emekli olunca, mevlit okutup 3 bin kişiye yemek dağıttılar!
EYT'den emekli olunca, mevlit okutup 3 bin kişiye yemek dağıttılar!
Karadeniz'in Türk somonu Çin'de tanıtılacak!
Karadeniz'in Türk somonu Çin'de tanıtılacak!
Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç edecek!
Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç edecek!
Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım
1000 Filistinli 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdi İsrail ordusu doğruladı
1000 Filistinli 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdi İsrail ordusu doğruladı
İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu
İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu
Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı