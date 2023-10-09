Şizofreni hastası 14 gündür kayıp: “Gören duyan yok!”

Eskişehir’de, şizofreni hastası 64 yaşındaki Nazmi Önal 14 gündür kayıp. 50 kişilik profesyonel ekibin aradığı Önal’dan henüz haber alınamadı.

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Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesinde, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki şizofreni hastası Nazmi Önal, yaklaşık 14 gün önce kayboldu. Önal’ın nereye gittiğine dair kimsenin en ufak bilgisi dahi yok.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra 64 yaşındaki Nazmi Önal’ı bulmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor. Nazmi Önal’ın kardeşi Mehmet Önal, 82 yaşındaki annesinin oldukça üzgün olduğunu belirtirken, ağabeyini kimsenin görmediğini belirtti.

Mehmet Önal, ağabeyinin kaybolmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu belirtti. Arama çalışmalarından bahseden Önal, şöyle konuştu: “Abim Nazmi Önal, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır mahallesindeki oturuyordu. 64 yaşındaydı kendisi. Yaklaşık 14 gündür kendinden haber alamıyoruz, şizofreni hastası kendisi. 14 gündür hiçbir iz bulunamıyoruz. Diğer abim ve annemle birlikte yaşıyordu. Gittiğini ve bir daha kimseyi görmediklerini söylüyorlar. AFAD, jandarma ve polis arama çalışması yapıyor fakat bir haber alınamadı. Annem 82 yaşında, evde sürekli ağlıyor. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık, Eskişehir kent merkezine günübirlik giderdi ya da ertesi gün dönerdi. Bir de Yusuflar köyü vardı, oradan da gören duyan yok.”