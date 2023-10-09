CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’nde başkanlık yarışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Canan Kaftancıoğlu, Çelik'i yaptığı paylaşımla tebrik etti.

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CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel katılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanan Çelik'i sosyal medya hesabından da tebrik etti. Son olarak bir paylaşım da Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nı tebrik etti.

"İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.

Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.

Yaşasın CHP

Yaşasın CHP örgütü…"