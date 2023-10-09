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Kontroller arttı, bunu yapan trafikten men edilecek! Cezası da 4 bin liraya çıkıyor!

Kontroller arttı, bunu yapan trafikten men edilecek! Cezası da 4 bin liraya çıkıyor!

Araçlarına usulsüz şekilde siren ve çakar taktıranlara yönelik yeni cezalar geliyor. İçişleri Bakanlığı, bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılması için düğmeye basarken; trafik kontrollerine de ağırlık verilecek. Kurallara uymayan araçlar ise trafikten men edilecek.

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İçişleri Bakanlığı, yetkisiz bir şekilde araçlarına çakar ve siren taktıranlara karşı yeni bir mücadele başlatıyor. Buna göre, ceza artırımı yapmayı planlayan yetkililer, kurallara uymayanların trafikten men edileceğini belirtti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, önce bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılmasının ardından araçların trafik kontrollerine de ağırlık verilecek.

Trafikten men edilecek

Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek.

İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”

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