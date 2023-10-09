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CHP'de İstanbul'u 'değişimciler' aldı İmamoğlu'ndan tebrik paylaşımı geldi

CHP'de İstanbul'u 'değişimciler' aldı İmamoğlu'ndan tebrik paylaşımı geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazandı. Çelik'in zaferi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Özgür Çelik kazanması sonrası İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul için birlikte çalışacağız"

İmamoğlu Canpolat'ın suçlamalarına yanıt vermişti

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi'nde kendisini eleştiren ve suçlamalarda bulunan başkan adayı Cemal Canpolat'a tepki göstermişti. Oy kullanmak için tekrar Haliç Kongre Merkezi'ne gelen İmamoğlu, partililerle konuşurken, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" demişti.

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