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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İl Kongresi açıklaması: Yalanlarında boğulsunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kongresi'nde oy kullandıktan sonra Cemal Canpolat'ın konuşmasına niteliğinde bir açıklama yaptı. İmamoğlu, yaptığı kısa açıklamada “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular, o yalanların da boğulsunlar ama biz tertemiziz” ifadelerini kullandı.

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarışıyor.

Oy kabinleri kuruldu

Konuşmaların  tamamlanmasının ardından da salonda oy kabinleri kuruldu. Saat 23.00 sıralarında oylamaya geçildi.

İmamoğlu’ndan sitem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandıktan sonra salonun dışına çıktığı sırada yanındakilere dikkat çeken bir sitemde bulundu.

Adaylardan eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın “İBB başkanı olduktan sonra CHP örgütünün dışarıda bırakılmasını kabul edemiyorum. CHP üyeliğinden istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi bitecek” sözlerine tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu'nun yanındakilere “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular, o yalanların da boğulsunlar ama biz tertemiziz” dediği duyuldu.

 

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