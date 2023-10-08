Fenerbahçe zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun golleri ile 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertliler bu sonucun ardından ligde 8'de 8 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Seri 16 maça çıktı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig ve Avrupa'da toplam 16 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 8 maça taşıdı.

90+1: Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kent ile kontra atağa çıkan Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

86'Fenerbahçe sağ kanattan geldi ancak Kent'in ortasında Winck araya girdi ve topun sahibi oldu.

60'Fenerbahçe sağ kanattan yine etkili geldi. Ferdi'nin pasında topla buluşan İrfan Can'ın şutunu kaleci Andreas Gianniotis kurtardı.

59'Dzeko'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasına İrfan Can hareketlendi ama kaleci Gianniotis, zamanında topa çıktı.

52'Ferdi'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Dzeko, sağ çaprazda dar açıdan ortasını içeri çevirdi. Kaleci Gianniotis'e çarpan top dışarı gitti.

48'Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi. Topla rakibinin üzerine üzerine giden İrfan Can, sağına çekti ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasında Omeruo'dan yine kritik bir müdahale geldi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğü ile tamamlandı.

45'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in penaltı golü ile farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Dzeko, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı dedi.

44'Fenerbahçe penaltı kazandı.

42'Kasımpaşa etkili oldu. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Gökhan Gül, sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Livakovic kurtardı.

38'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Dzeko'nun sol kanata gönderdiği uzun pasta topun gelişine şut deneyen Tadic, çerçeveyi bulamadı, Aut.

33'Dzeko'nun pası ile ceza sahasında topla buluşan İrfan Can, açısını düzeltip sol ayağıyla plase vuruşu denedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

30'Kasımpaşa, maçın başından beri ilk kez rakip yarı alanda uzun süre pas yaptı.

26'Sağ kanattan atağa çıkan Ferdi, son çizgide ortasını içeri gönderdi. Dzeko'dan önce savunmada Omeruo kafayla araya girdi.

23'Kasımpaşalı oyuncular ön alanda top tutamıyor.

20'Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Pozisyon17'Kasımpaşa bu dakikalarda oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

13'Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Edin Dzeko, çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis yine gole izin vermedi.

12'Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla ilerleyen Ferdi, Tadic ile duvar pası yaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, bekletmeden kaleyi düşünen Ferdi, kaleci Gianniotis'i geçemedi.

10'Kasımpaşa sağ kanattan Haris Hajradinovic ile gelmek istedi ancak Oosterwolde rakibini faulle durdurdu.

6'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golü ile maçta öne geçti. İsmail Yüksek'in havadan gönderdiği ortada rakibinden iyi kurtulan Edin Dzeko, altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

3'Fenerbahçe yine sol kanattan Tadic ile geldi ancak ortasında kaleci

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko