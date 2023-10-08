TBMM'de yoğun mesai başlıyor

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, uluslararası anlaşmalar ile Irak ve Suriye tezkereleri için mesai yapacak. Kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Haftalık çalışmasına 10 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda ilk olarak uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul gündemine daha sonra, Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi gelecek.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.

*Genel Kurulda görev süreleri dolan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

*Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak. Buna göre, ev sahipleri belirli bir süreye kadar evini günlük kiraya verebilecek.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat alınacak, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

*Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Tezkerelerin süreleri uzatılacak

Meclis Genel Kurulu'nda, Türk askerinin sınır ötesindeki görev sürelerini uzatan tezkereler görüşülecek. Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl, Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl uzatılacak.

Dönüşümü hızlandıracak düzenlemeler TBMM'ye sunulacak

Meclis'e bu hafta önemli kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor.

"Deprem Yasası" adıyla bilinen düzenlemeyle kentsel dönüşümdeki tıkanmanın giderilmesi hedefleniyor. Buna göre, kentsel dönüşüm kararı için gerekli olan üçte iki çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile karar alınması benimsenecek.

Tebligatın e-Devlet'ten yapılmasına imkan tanınacak.

İstanbul olası depreme hazırlanıyor

Yeni düzenlemede, "kentsel dönüşüm başkanlığı" çatısı altında 3 genel müdürlük kurulacak. Bunlardan birinin sadece İstanbul'a tahsis edilerek olası depreme hazırlanılması planlanıyor.

Bir genel müdürlük de deprem bölgesinde hayata geçirilecek "Yarısı Bizden" kampanyasının kaynak ihtiyacı için mesai yapacak.

Günlük kiralık evlere düzenleme

Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak. Buna göre, ev sahipleri belirli bir süreye kadar evini günlük kiraya verebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat alınacak, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te bu hafta liderler grup toplantılarında kürsüde olacak.

Genel Kurulda boş bulunan RTÜK üyelikleri için seçim yapılacak.