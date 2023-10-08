Polonya Cumhurbaşkanı Duda, AB'de dayanışmanın 'peri masalı' olduğunu söyledi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanları ülkeye kabul ettiklerinde Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almadıklarını belirterek, "Avrupa dayanışmasına ilişkin hikayelerin, Avrupa kurumlarında bize anlatılan peri masalları olduğuna dair artık hiçbir şüphemiz yok." dedi.

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Duda, Polonya'da yayın yapan Polsat News'e verdiği röportajda, İsrail'de yaşananların yeni bir göç baskısı yaratabileceğini söyledi.

İsrail'e seyahat etmekten kaçınmak gerektiğinin altını çizen Duda, durum netleşene ve çatışmalar durana kadar dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Duda, 15 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra kurulacak yeni hükümetin, her şeyden önce Polonya ve Polonyalıların çıkarlarına saygı göstermesini umduğunu vurgulayarak, seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

Polonya'nın göç politikalarına ilişkin sorulan soruya Cumhurbaşkanı Duda, "Göçmenlerin zorla yer değiştirmesini, herhangi bir kota sistemini, göçmenlerin Avrupa'daki dağılımıyla ilgili herhangi bir yaptırımı kabul etmiyoruz." yanıtını verdi.

Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanları ülkeye kabul ettiklerinde AB'den yardım almadıklarını belirterek, "Avrupa dayanışmasına ilişkin hikayelerin, Avrupa kurumlarında bize anlatılan peri masalları olduğuna dair artık hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Varşova'nın Kiev'e yönelik politikasının sorulması üzerine Duda, Polonya'nın çıkarlarının her zaman öncelikli olduğunu, diplomatik bir çatışmanın söz konusu olmadığını kaydetti.