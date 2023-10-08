Ordu zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi!

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu zeytinyağlı karalahana sarması" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.Abone ol
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Ordu zeytinyağlı karalahana sarmasının, belediyenin girişimleri ile coğrafi işaret aldığı aktarılarak, böylece il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, Ordu zeytinyağlı karalahana sarmasının yapımına ilişkin de bilgilendirmede bulunuldu.
Öte yandan kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı ve Ordu içli tavanın tescillendiği de aktarıldı.