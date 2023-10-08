'Hamas güçleri genç İsrailli kadını esir aldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

Hamas-İsrail savaşı sosyal medya sıçradı. Hamas güçlerinin İsrailli genç kadını esir aldığı iddiası ortaya atıldı. Kadının "Rosey" isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu ve çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Hamas İsrail savaşı sürerken mücadele sosyal medyaya da sıçradı. Hamas'a yönelik yapılan bir paylaşım çok konuşuldu.

Buna göre Hamas güçlerinin İsrailli genç kadını esir aldığı görüntüleri sosyal medyada servis edildi. Gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından söz konusu kişinin Filistinli fenomen olduğunu açıkladı.

Yapılan paylaşımda "İddiaya konu görüntülerdeki kadın, "Rosey" isimli Filistinli sosyal medya fenomenidir ve çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırılmaktadır. " denildi.