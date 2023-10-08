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Gaziantep'te kız arkadaşının annesini yaralayan şahıs, daha sonra kız arkadaşını da öldürerek intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te kız arkadaşının annesini yaralayan şahıs, daha sonra kız arkadaşını da öldürerek intihar etti

Gaziantep'te bir şahıs, evini bastığı kız arkadaşının annesini yaraladıktan sonra kız arkadaşını da öldürerek intihar etti.

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Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı (33), kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine geldi.

Şahıs, eve gelir gelmez kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan'ı (54) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan Fulya Aslan'ı başından vurarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti.

Eve girenler korkunç manzara ile karşılaştı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan ile saldırgan Erkan Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan'ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ölen kişi daha önce boşanmış

Hayatını kaybeden Aslan ile Dağcı'nın cansız bedenleri ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci olayda hayatını kaybeden Fulya Aslan'ın daha önceden evlenip boşandığı ve velayeti babalarında olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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