BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da kırılan beton parçası üstüne düşen işçi öldü!

İstanbul'da kırılan beton parçası üstüne düşen işçi öldü!

İSTANBUL BAKIRKÖY'de, İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları sırasında kepçe tarafından kuyuya indirilen beton bloktan kopan parçanın üstüne devrildiği işçi hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Yenimahalle Tayyareci Fethi Sokak'ta, beton blokları kuyuya indirmek için kepçeyle çalışma başlatıldı.

Bu sırada kuyuda bulunan işçi Veysel Pala'nın üzerine, kepçe ile indirilen beton bloktan kopan parça düştü.

Bacağına beton parçası saplanan işçi, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat A. ile şantiye şefi Sedat K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

İki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta site yöneticisi ve oğlunu demir sopayla dövdüler, para ve anahtarını gasp ettiler
Esenyurt'ta site yöneticisi ve oğlunu demir sopayla dövdüler, para ve anahtarını gasp ettiler
İsrail'de kabine üyeleri arasında Hamas-İsrail savaşı tartışması çıktı
İsrail'de kabine üyeleri arasında Hamas-İsrail savaşı tartışması çıktı
Runkara Yarı Maratonu koşuldu! Birinciler Etiyopyalı
Runkara Yarı Maratonu koşuldu! Birinciler Etiyopyalı
Doğu Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı!
Doğu Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gürcistan'da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gürcistan'da
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da başladı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da başladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir!
Kars'ta hareket halindeki kamyon yandı, kül oldu!
Kars'ta hareket halindeki kamyon yandı, kül oldu!
Mısır'da bir polis iki İsrailli turisti öldürdü!
Mısır'da bir polis iki İsrailli turisti öldürdü!
CHP İstanbul İl Kongresi başladı: Divan Başkanı Çetin Soysal oldu
CHP İstanbul İl Kongresi başladı: Divan Başkanı Çetin Soysal oldu
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Hamas'tan Netanyahu'yu küplere bindirecek 'çekirge' benzetmesi
Hamas'tan Netanyahu'yu küplere bindirecek 'çekirge' benzetmesi