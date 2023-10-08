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Kars'ta hareket halindeki kamyon yandı, kül oldu!

Kars'ta hareket halindeki kamyon yandı, kül oldu!

Kars'ta hareket halindeki kamyon alev alev yandı. Tamamen yanan kamyon kullanılmaz hale geldi.

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Yangın, Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. Kars’tan Erzurum istikametine seyir halindeki bal ve kaşar dolu kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyondan sürücü son anda kurtuldu. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyona gerekli müdahaleyi yaparak söndürdü. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda can kaybı olmazken, milyonlarca liralık maddi hasar oldu. Hareket halindeki kamyonun neden yandığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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