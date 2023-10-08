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Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!

Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!

Girdiği apartmandan çok sayıda daire önündeki ayakkabıyı çalan hırsız yargılandığı davda, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesi, olayın 'nitelikli hırsızlık' olduğuna dikkat çekerek cezada artırım yapılması gerektiğini belirtti.

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Bir apartmana giren hırsız, daire önlerindeki ayakkabıları pazar çantasına doldurdu. Kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip polis tarafından yakalandı. Hakkında dava açılan sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz edildi.

Kararı değerlendiren Yargıtay 6. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, "Sanığın farklı dairelerde oturan müştekilerin ikamet kapısının önünde bulunan ayakkabıları çalmak şeklindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle ‘nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunu, sanık hakkında sadece ‘hırsızlık’ suçundan ceza verildiğini” belirtti.

Eksik ceza tayini yapıldığını ve bunun kanuna aykırı olduğunu belirten Yargıtay 6. Ceza Dairesi, “Aynı apartman binasında ayrı dairelerde ikamet eden müştekilerin dairelerinin giriş kapıları önünde bulunan ayakkabıları çalan sanığın eyleminin aynı neviden fikri içtima oluşturması sebebiyle zincirleme şekilde ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini hukuka uygun düşmemiştir. Hırsızlık eyleminin geceleyin gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığın cezasından arttırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir." Denildi.

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