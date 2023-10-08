Çankırı’da üreticilere merinos koç dağıtıldı!

Çankırı’da üreticilere yüzde 50 hibeli 23 adet merinos koç dağıtıldı. Merinos almaya hak kazanan üreticiler, büyük heyecan yaşadı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ile Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Çankırı Koyunculuğunun Geliştirilmesi Irk Islahı” projesi çerçevesinde Çankırı Canlı Hayvan Pazarı’nda merinos dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 23 üreticiye çekilen kurayla yüzde 50 hibeli 23 adet merinos koç dağıtıldı. Merinosları alan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Daha önce de ilde Akkaraman ırkı için 125 adet Akkaraman koçu dağıtılmıştı. Bu projeyle kan yakınlığı nedeniyle oluşacak problemleri ortadan kaldıracak ve hastalıklara karşı daha dayanıklı sürüler elde edilmesi hedefleniyor.

“Çiftçilerimize merinos koçunu dağıttık”

Dağıtılan merinos koçlardan üreticilerin de memnun kaldığını ifade eden Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “Merinos koç temin edip yüzde 50 çiftçi katkısıyla çiftçilerimize merinos koçunu dağıttık. Biz bu projelerimizle koyun yetiştiricilerimizin hem sürülerindeki kan yakınlığını gidermek yani kendi koçlarını kullandıklarından dolayı hem hastalıklara çabuk yakalanan hem verimi düşük kuzular elde ediliyordu. Dışarıdan katacağımız yeni kanla farklı kanla böylece hem hastalıklara daha dayanıklı, hem de verimi yüksek kuzular elde edecek. Almış olduğumuz bu koçların kalitesi genetik yapısı, fenotip yapısı, görünümü, çok çok kaliteli koçlar olduğu için sürünün de kalitesini genetik olarak arttırmış olacak. Hastalık taşımayan rutin aşısı yapılmış, kontrol edilmiş koçlar olduğu için bu manada hastalıktan elde edilmesine de katkı sağlayacak bu projeyi çiftçilerimiz de çok kabul gördü, çok memnun oldular” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl içerisinde her işletmeye bir tane değil tüm işletmelerimizin talebi ne kadarsa o talebi karşılayacak oranda temin edilecek”

Çiftçilere ihtiyacı kadar hayvan karşılanacağının müjdesini veren Düzgün, “Allah nasip ederse önümüzdeki yıl içerisinde her işletmeye bir tane değil tüm işletmelerimizin talebi ne kadarsa o talebi karşılayacak oranda çiftçi katkısını artırarak çiftçilerimize bu kaliteli koçlardan bulup temin edip onlara inşallah çiftçi katkısıyla birlikte vermeyi düşünüyoruz. Buradaki amacımız büyükbaş yetiştiricilerimize üç yıldır devam eden ücretsiz suni tohumlamayla hayvan rengimiz hayvan kalitemiz büyükbaş hayvan kalitemiz hamdolsun ilimizde belli bir noktaya getirildi. Aynı durumu küçükbaş yetiştiricilerimiz için de uygulayarak Çankırı ilinde küçükbaş hayvanların da çok kaliteli arandığında alındığında ya da satışa çıkarıldığında çok rahat satabileceği bir hayvan ırkını oluşturmak için gayret edeceğiz. Bu manada çalışmalarımız ve projelerimiz inşallah devam edecektir” dedi.