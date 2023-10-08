Hamas İsrail savaşı! Ahmet Hakan 'yemin edebilirim ama kanıtlayamam' diyerek açıkladı

Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu "güvenli İsrail" imajını yerle bir etti. İsrail'in acizliğini kaleme alan Ahmet Hakan, "MOSSAD efsanesi çöküyor mu? Bu kadar hazırlıklı bir baskını nasıl haber alamadılar? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var?" dedi.

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İsrail son 50 yılın en büyük darbesini yedi. Hava savunma sistemi "Demir Kubbe" işe yaramadı. 5 bin roket ilk 20 dakikada ateşlendi.

Hamas militanları önceden planlanmış geniş çaplı harekatla karadan denizden havadan sınırları aştı, karakolları bastı ülkenin pek çok yerleşim yerlerinde operasyon düzenledi.

İsrail makamları 300’ün üzerinde kayıp, binden fazla da yaralı verdiler. Dahası yüzlerce olduğu söylenen askerleri esir aldılar ki aralarında üst düzey komutanlar da bulunuyor.

İsrail’i müthiş aciz gösteren bu gelişmeyi Hürriyet Genel Yayın Yöneteni Ahmet Hakan değerlendirdi.

Yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

"HAMAS’ın şok baskınının düşündürdüğü şeyler" başlıklı yazısında Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"MOSSAD efsanesi çöküyor mu? Bu kadar hazırlıklı bir baskını nasıl haber alamadılar? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Dünyanın bütün gizli servislerinde şu anda harıl harıl bunun üzerinde çalıştıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam.

- Netanyahu, içeride çok zor durumdaydı. Tam bir kıskaca girmişti. Bu şok baskınla kurtulmuş olacak mı acaba?

- İlkler var bu olayda: HAMAS, ilk kez reaksiyon göstermeyip aksiyon aldı. İsrail, ilk kez feci gafil avlandı.

- Türkiye’nin taraflara itidal tavsiyesi, çok doğru bir yaklaşım. Erdoğan’ın taraflara “fevri hareketlerden kaçının” demesi, gayet isabetli.

- Şunu çok merak ediyorum: HAMAS’ın planı ne? Ne yapmak istiyorlar? İsrail’i terörize etmek dışında bir kazanım elde edebilecekler mi?

- Şöyle sorularım da var: Hizbullah, bu işe karışır mı? İran ne yapar? Bu savaş, genişler mi? Ortadoğu ateşi, hepimizi yakar mı?"

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