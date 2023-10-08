Hamas İsrail savaşında hangi ülke ne dedi? Dikkat çeken açıklamalar

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyona sonrası İsrail de "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattı. Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan Hamas karşıtı açıklamalar ve İsrail'e destek mesajları geldi. Katar tek sorumlunun İsrail olduğunu söyledi. Rusya acil ateşkes çağrısında bulundu.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu”, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu. Hamas ve İsrail arasında çatışma devam ederken Avrupa’dan Hamas karşıtı açıklamalar geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıkşamada, “İsrail’den dehşet verici haberler geliyor. Gazze’den ateşlenen roketler ve şiddetin artması bizi şoke etti. Almanya, İsrail’in yanında” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas’ın şiddeti körüklediğini ifade ederek, "İsrail ile dayanışma içindeyiz. Uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan kendini savunma hakkına sahip” dedi.

ABD'den peş peşe açıklamalar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınarken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "İsrail’in kendini savunma hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor” dedi.

ABD’den Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, İsrail'e karşı başlattığı operasyona ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "ABD, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını net bir şekilde kınıyor” ifadelerini kullandı.

“İsrail Hükümeti’nin ve halkının yanındayız ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanan Watson ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü belirterek, ABD’nin her zaman İsrailli ortaklarıyla yakın temasta olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, İsrail’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, “İsrail’in kendini savunma hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Sivillere yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” diyen Austin, “Önümüzdeki günlerde Savunma Bakanlığı, İsrail’in kendisini savunmak ve sivillerini terörizmden korumak adına ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak için çalışacak” ifadelerini kullandı.

"İsrail'in kendisi savunma hakkını destekliyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Washington’ın İsrail’e yönelik operasyonunu kınadığını belirterek, “Terörün asla haklı bir gerekçesi olamaz. İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı diliyoruz” dedi.

İsrailli ortaklarımızla yakın temas halinde olduklarını belirten Blinken, "İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran: Aksa tufanı İsraillilerin yenilebilir olduğunu bir kez daha göstermiştir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na destek mesajı verdi. İsrail’e karşı operasyonun "kahramanca" gerçekleştiğini belirten Kenani, “Aksa Tufanı Operasyonu, işgal topraklarında işgale karşı verilen silahlı mücadelede ve direnişte yeni bir sayfa açmıştır” dedi. Kenani, Filistinlileri ve Hamas’ı başlatılan operasyon nedeniyle tebrik ederek, “Aksa Tufanı Operasyonu, İsraillilerin yenilebilir olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadesini kullandı. İsrail’in 2006 yılında Lübnan’da ve 2000 yılında Gazze’de direniş grupları karşısında geri çekildiğini ve yenildiğini kaydeden Kenani, İsrail’in yenilmezlik efsanesinin kırıldığını söyledi.

Kenani, “Son yıllarda Gazze’yi hedef almaya çalışan İsrail’in her seferinde gafil avlandığını ve geri çekilmek zorunda kaldığını gördük. Her askeri operasyonlarında dayanıklılıkları azaldı. Hamas’ın bu operasyonu Filistin direniş gruplarının kendilerine güvendiklerini ve işgal rejimine karşı çok yönlü özel operasyonlar gerçekleştirebildiklerini göstermiştir. Bu operasyon da Siyonistleri gafil avlamıştır" dedi.

Rusya'dan acil ateşkes çağrısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamasında, Filistin-İsrail arasındaki durumdan derin kaygı duyulduğunu ifade ederek, “75 yıldır devam eden şiddet içeren bir çözüm değil yalnızca siyasi ve diplomatik olarak çözülebilecek bu çatışmanın, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını destekleyen uluslararası yasalar temelindeki müzakere süreciyle çözülebileceğine yönelik ilkeli ve istikrarlı duruşumuzu teyit ediyoruz” dedi. Zaharova, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Şu anki çatışmanın tırmanması, ilgili kararları yerine getirme konusundaki BM ve Güvenlik Konseyi'nin kronik başarısızlığı ve Batı'nın; Rusya, ABD, AB ve Birleşmiş Milletler’den oluşan Orta Doğu dörtlüsünün çalışmalarının engellemesinin bir sonucudur. Filistin ve İsrail taraflarını acilen ateşkese çağırıyoruz.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron da İsrail ile dayanışma mesajarı vererek, İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly da Hamas'ı kınayarak, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise “Bu şiddet durmalı. İsrail, kendini savunmak için her hakka sahip” ifadelerini kullandı.

AB'den İsrail'e dayanışma mesajları

Avrupa Birliği liderleri Hamas’ı kınayarak şiddetin durması çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen, Hamas’ı kınayarak, “İsrail, bu tür saldırılara karşı meşru müdafaa hakkına sahip” dedi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “Bu şiddet hemen durmalı. Terör ve şiddet hiçbir şeyi çözemez. AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde” açıklamasını yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de saldırıyı kınayarak “Düşüncelerim masum insanlarla. AB bu korkunç zamanlarda İsrail halkının yanında” dedi.

Katar: Tek sorumlu İsrail

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail” ifadeleri kullanıldı. İki tarafa da sükunet çağrısı yapan Katar, uluslararası topluma, İsrail’in bu durumu kullanarak Gazze’deki Filistin halkına karşı orantısız müdahale başlatmasını engelleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise durumu yakından takip ettiklerini duyurarak, şiddetin durması çağrısında bulundu. Sivillerin korunması için her iki tarafa çağrıda bulunan Suudi Arabistan, barışçıl bir süreç için uluslararası topluma çağrıda bulundu.