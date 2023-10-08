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Meral Akşener'den Filistin açıklaması

Meral Akşener'den Filistin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum."

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