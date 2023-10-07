Okan Buruk açıkladı, Ziyech neden oynamıyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşamanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Kötü bir zemin vardı"

"Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi... Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk."

"Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor"

"Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor, bu gayet normal. Onların daha fazla zamanı oluyor."

"Oyuncuların milli takımlara gitmesini istiyoruz"

"Oyuncuların milli takımlara gitmesini istiyoruz. Ancak gitmediklerinde üzülmüyoruz. Çünkü bizimle berabere çalışmaları çok iyi oluyor."

"Risk almak istemedik"

"Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır."

"Kerem Aktürkoğlu hakem diyaloğu"

“Kerem ile hakem arasında ne geçtiğini görmedim ama biz tabii ki her şeyi unutup sıfırdan her maça çıkmak istiyoruz. Geçen sene de aslında 14 maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor maçında da net bir kırmızı kart vermemişti. Bugün tam pozisyonu ben göremedim ama kırmızı kartta olabileceğini söylüyorlar Muslera’nın pozisyonunun. Bu tür şeyler var tabii ki hakemlerin buraya geldikten sonra hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama genel olarak oyuncularda bazen geçmişten kalan şeyleri tekrar hatırlayabiliyorlar”

"İyi izlenim bıraktı"

"Ndombele ilk maçına oranla yine zorda bir deplasman hava sıcaklığı baktığımızda saha zemini buna rağmen bence genel olarak oyun içerisinde kaldı. Topları iyi kullandı savunma yaptı, iki yönde oyun oynamaya çalıştı. Oynadıkça daha iyi olacak bu ilk maçıydı özellikle benim planım 60 dakika civarı oynatmaktı. Oralarda da oyuncu değişikliğini yaptım ama genel olarak bence iyi bir izlenim bıraktı”