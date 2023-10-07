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İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı!

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı İsrail ordusundan misilleme hamleler geldi. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve iddiaya göre uluslararası medya ajanslarının da ofisinin bulunduğu 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı.

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Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu teyakkuza geçti. Gazze Şeridi'ne hava harekatı düzenleyen İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve uluslararası medya ajanslarının kullandığı 14 katlı bir binayı bombaladı.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'nin Rimal Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 14 katlı bir bina füzelerle vuruldu. Yetkililer, 100'den fazla ailenin binada yaşadığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin net bir rakam vermedi.

O ANLAR CANLI YAYINDA

İsminin Filistin Kulesi olduğu ve içinde uluslararası medya ajanslarının ofislerinin de bulunduğu bina, hava saldırısı sonrası yerle bir oldu. O anlar ise bölgedeki bir binanın çatısında canlı yayın yapan haber kanalının kamerasına yansıdı.

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