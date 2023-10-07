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Antalyaspor - Galatasaray - CANLI
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor.Abone ol
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalyaspor 0-1 Galatasaray - CANLI SKOR
Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi, Buksa
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi