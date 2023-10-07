BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Antalyaspor - Galatasaray - CANLI

Antalyaspor - Galatasaray - CANLI

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor.

Abone ol

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor 0-1 Galatasaray - CANLI SKOR

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi, Buksa

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü, Kayserispor'u mağlup etti
Ankaragücü, Kayserispor'u mağlup etti
Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!
Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Marmaris’te deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor!
Marmaris’te deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor!
Mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı!
Mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı!