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Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!

Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!

Edirne’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi, 79 yaşındaki yaşlı bir kadını 1 milyon 200 bin lira dolandırmak üzereyken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Edirne’de dolandırıcıların hedefi bu kez 79 yaşındaki yaşlı bir kadın oldu. Kendisini polis ve savcı olarak telefon ile aradıkları kişilere tanıtan şüpheli M.G., şehirde yaşayan 79 yaşındaki yaşlı bir kadını gözüne kestirdi.

Telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.G., yaşlı kadın Ü.G.’ye bankadaki para hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Daha sonra yaşlı kadını tekrar arayarak 1 milyon 200 bin lira değerinde olan parasını ve tüm değerli ziynet eşyalarını bir parka getirmesini istemesi üzerine yaşlı kadın Ü.G. durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

Yaşadıklarını polise anlatan yaşlı kadın Ü.G. dolandırılacağını öğrendi. Polis ekiplerinin ve yaşlı kadın Ü.G.’nin iş birliğiyle dolandırıcı bu defa kendi tuzağına düştü. Yaşlı kadının paraları ve ziynet eşyalarını bir parka getirmesini isteyen M.G., parkta çantayı aldıktan sonra polis ekiplerinin takibi sonucundan suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. Edirne Adliyesi’ne sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

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