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Aksaray'da TIR hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!

Aksaray'da TIR hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!

Aksaray'da tırın park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında, Niğde - Ankara Otoyolu Alayhan köyü civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (27) idaresindeki 33 DNY 02 plakalı tır, otoyolun sağında park halinde bulunan Sait Boyraz yönetimindeki 34 NDV 24 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sami Polat olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sait Boyraz ve diğer yolcu N.P. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sami Polat'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü Sait Boyraz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan N.P.’nin tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Tır sürücüsü Y.B. ise gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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