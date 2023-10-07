Trendyol Süper Lig: Pendikspor-Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 8.haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile EMS Yapı Sivasspor, Pendik Stadı'nda karşılaşıyor. Hakem Turgut Doman.
Sivasspor ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı. EMS Yapı Sivasspor oyuncuları 4. dakikada Barrow'un attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Emrah Bassan 34. dakikada sarı kart gördü. 45+1. dakikada ise Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.