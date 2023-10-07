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PKK'ya Suriye'de çok ağır darbe! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 58 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 58 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz…" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi." ifadeleri yer aldı.

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