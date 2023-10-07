BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti yeni MKYK listesi açıklandı! 75 kişilik listenin 49'u yenilendi

AK Parti yeni MKYK listesi açıklandı! 75 kişilik listenin 49'u yenilendi

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı.

Abone ol

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu. 

Yeni MKYK üyeleriyle saat 16.00'da genle merkezde toplanılacak.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Asıl Üye Adayları

Adnan Günnar,

Ahmet Arslan,

Ahmet Bilal Kıymaz,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mücahit Arınç,

Ali Demirel,

Ali İhsan Yavuz,

Ali Karakaş,

Atakan Yılmaz,

Ayşe Nevin Sert,

Aziz Babuşcu,

Belgin Uygur,

Betül Altınsoy,

Cem Duran Uzun,

Cemal Donat,

Çiğdem Karaaslan,

Dilek Yıldız Büyükdağ,

Efkan Ala,

Emir Yasirkekeç,

Emre Ete,

Erdoğan Özegen,

Erkan Güral,

Erkan Kandemir,

Eyüp Gökhan Özkekin,

Fahrettin Yahşi,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Fevzi Polat,

Halil İbrahim Yıldız,

Hamza Dağ,

Hasan Basri Yalçın,

Hasan Sert,

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,

Hayati İnanç,

Hayati Yazıcı,

Hülya Terzioğlu,

İlyas Şeker,

Kuddusi Müftüoğlu,

Lütfiye Selva Çam,

Mahir Ünal,

Mehmet Kasım Gülpınar,

Mehmet Sait Kirazoğlu,

Mehmet Sükrü Erdinç,

Mehmet Umut Tuncer,

Melek Şimşek,

Menderes Mehmet Teyfik Türel,

Metin Tarhan,

Muhammed Ali Kaldırım,

Mustafa Elitaş,

Mustafa Sever,

Mustafa Şen,

Nihat Zeybekçi,

Orhan Karasayar,

Orhan Miroğlu,

Ömer Çelik,

Ömer Faruk Besli,

Ömer İleri,

Ömer Serdar,

Önder Matlı,

Remzi Albasan,

Reşide Yüksel,

Sena İpşirli,

Serdar Kılıç,

Serpil Kavrak,

Sevan Sıvacıoğlu,

Sevilay Tuncer,

Sibel Betül Birer,

Sümeyye Bozkurt,

Şebnem Koçakelçi,

Türk İslam Karakoç,

Umut Arman Sonay,

Vedat Demiröz,

Yelda Erol Gökcan,

Yusuf Ziya Yılmaz,

Zafer Sırakaya.

- Yedek Üye Adayları

Fehmi Küpçü,
İsmail Kaya,
Jülide İskendereoğlu,
Kasım Bostan,
Burhan Çakır,
Mehmet Karabay,
Mücahit Yanılmaz,
Şevki Şar,
Mehmet Ali Okur,
Arzu Silin Günaydın,
Davut Çoşkun Siviloğlu,
Mehmet Umur,
Murat Çiçek,
Harun Armağan,
Aişe Nur Nacar,
Sevde Sena Dağlı,
Serpil Yılmaz,
Yasin Bölükbaşı,
Ömer Arvas,
Barış Özerol,
Meryem Sürmen,
Ensar Topçu,
Osman Ağzıkara,
Ekrem Görçeler,
Ceren Tuncer,
Muhamet Ali Uçar,
Harun Çelik,
Funda Ozan Akyol,
Mustafa Hasgül,
Sümmeye Esenyel,
Mahmut Emin Mollaoğlu,
Cansın Yılmaz Yaşar,
Fatime Yurdunuseven,
Emre Cemil Ayvalı,
Mehmet Ali Kurt.

- Merkez Disiplin Kurulu- Asıl Üye Adayları;

Abbas Aydın,
Abdulmecit Tarhan,
Ayşe Deniz Çelik,
Büşra Koyuncu,
Halit Çokan,
Mehmet Altay,
Mehmet Hakan Yılmaz,
Mehmet Sarı,
Muhammet Ali Yılmaz,
Nazif Barış Çiftçioğlu,
Saliha Dönmez,
Zahir Soğanda,
Zeynep Gül Yılmaz.
Yedek Üye;
İsmail Can Gökbudak,
Engin Telli,
Aydoğan Ahıakın,
Mehmet Kırmızı,
Yıldız Kara.

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem KuruluAsıl Üye Adayları;

Cemal Bekle,
İffet Polat,
Tülay Kaynarca.
Yedek Üye Adayları;
Kemalletin Yılmaztekin,
Enes Şişman.

- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu

Abdurrahman Öz,
Hüseyin Özbakır,
İsmail Cenk Dilberoğlu,
Sebahattin Karakelle,
Serap Yahşi Yaşar.
Yedek Üye Adayları
Hilmi Gökçınar,
Osman Karaaslan.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne 300 yabancı davetli katıldı
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne 300 yabancı davetli katıldı
Onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı!
Onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Kosova açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Kosova açıklaması
Samsunspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
Samsunspor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
Malatya'da Akçadağ Belediye Başkanı YRP’ye katıldı
Malatya'da Akçadağ Belediye Başkanı YRP’ye katıldı
Serada çıkan yangın yayıldı, 10 dönüm makilik alan yandı!
Serada çıkan yangın yayıldı, 10 dönüm makilik alan yandı!
Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!
Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!
Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı!
Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı!
Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!
Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!
Türkiye'nin SİHA'sını düşüren ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Sis perdesi aralandı
Türkiye'nin SİHA'sını düşüren ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Sis perdesi aralandı
AK Parti'de büyük kongre günü! Erdoğan: İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız
AK Parti'de büyük kongre günü! Erdoğan: İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız
İstanbul'da patlama yaşanan binada taşınma işlemleri başladı
İstanbul'da patlama yaşanan binada taşınma işlemleri başladı