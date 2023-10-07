İstanbul'da patlama yaşanan binada taşınma işlemleri başladı

Bahçelievler'de doğal gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamanın ardından risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verilen 5 katlı binada taşınma işlemleri başladı.Abone ol
Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 28 Eylül'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından yıkılıp yeniden yapılması kararı alınan binada oturanlar, evlerini boşaltıyor.
Sabah saatlerinde binaya gelen ev sahipleri, ekipler eşliğinde eşyalarını alarak kamyonetlere yükledi.
Eşyaların taşınması sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bir bina sakini, eşyalarını ev bulana kadar depoya koyacaklarını söyledi.