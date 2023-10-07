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Sudan'ın Umdurman kentinde bombardıman: 11 kişi öldü!

Sudan'ın Umdurman kentinde bombardıman: 11 kişi öldü!

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Sudan ordusu ile nisan ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yaşanan çatışmalarda 11 sivilin öldüğünü, 90'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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Örgütün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, perşembe günkü bombardıman nedeniyle ölen ve yaralanan çok sayıda sivilin Umdurman'daki bir hastaneye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Umdurman'ın Kerari semtindeki birçok mahalleye yönelik şiddetli bombardıman sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, en az 5 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve halen süren çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

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