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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör mesajı: Boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör mesajı: Boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi dışarıda toplanan partililere seslendi. Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonlara ilişkin Erdogan, "Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

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AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre başlamadan önce dışarıda bekleyen partililere otobüs üzerinden hitap etti. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün

"Bugün çok özel bir gün. Bugün istisnai bir gün. Bugün partimiz için müstesna bir gün. Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

CHP'nin olaylı kongrelerine gönderme

Toplam 10 tane büyük kongre yaptık. Birileri gibi sandalyelerin havada uçuştuğu atmosferde değil, kardeşlik içinde ihya ettik. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Burada muhabbet var. Her bir kongremizden güçlenerek çıktık. Bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin.

İhanet edenler olmadı mı oldu

14-28 Mayıs seçimlerinde 22 yıllık tarihimizde 17. seçim zaferimize imza atmış olduk. Durmak yok, hep beraber yürüdük. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı, oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza.

Terörle mücadele mesajı

Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz.

116'lı masa dediler, ne oldu?

6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa.

Kalbine girmediğimiz tek bir insanımızı bırakmadan koşacağız

Yorulsak da hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Kalbine girmediğimiz tek bir insanımızı bırakmadan koşacağız, koşturacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart'ta da inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine göğüslemeye hazır mıyız? 31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 

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