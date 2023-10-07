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Kiralar artınca ev bulamayan depremzede sokakta kaldı!

Kiralar artınca ev bulamayan depremzede sokakta kaldı!

Kahramanmaraş’ta evi yıkılınca Adana’nın Kozan ilçesine gelen depremzede artan kiralık ev fiyatları nedeniyle ev bulamayınca çocuk ve torunlarıyla birlikte çadırda yaşıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Elbistan ilçesindeki kirada kaldığı evi yıkılan depremzede Ali Süslü ve ailesi Adana’nın Kozan ilçesinde inşaatı yarım kalan evlerinin yanına kurdukları çadırda yaşamını sürdürüyor. Yüksek kiralar nedeni ile ev tutamayan Süslü ailesi hurdacılık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

“Buralarda kiralar 10 bin TL”

9 çocuğu ve torunları ile yaşamını sürdüren depremzede Ali Süslü, inşaatlarının önüne kurdukları çadırda yaşadıklarını belirterek, “Devletimizden Allah razı olsun, çadır aldık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Yağmurda eşyalarımız ıslanıyor. Kiralık ev baktık, kiralar çok yüksek. Ben faturaları bile ödeyemem. Gecekondu gibi yaşanmayacak kadar kötü durumdaki evlere 3-5 bin TL kira istiyorlar. Zaten genel olarak buralarda kiralar 10 bin TL. Ne denir ki benim gibi binlerce insan var. İnsanlar azıcık insan gibi yaşasa yeter. Bizim en azından başımızı sokacak çadırımız var. Bizden daha kötü durumda olanlarda var” diye konuştu.

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