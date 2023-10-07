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Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek! Takımın başında Burak Yılmaz var!

Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek! Takımın başında Burak Yılmaz var!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü kongre kararı aldı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Takımın başında Burak Yılmaz olacak

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

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