Benzinden sonra motorine kallavi indirim geldi! 7 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları belli oldu
Bu kez zam değil indirim var. Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.7 Ekim 2023 Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?Abone ol
Benzinin litresine üst üste indirim yapılmıştı. Bu kez indirim sırası motorinde. Tabelalar bugün değişti. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı.
Benzine peş peşe indirim
Benzin fiyatlarına son bir haftada iki kere indirim yansıdı. 5 Ekim'de benzin fiyatlarında 2 lira 7 kuruş, 6 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruşluk indirim yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.