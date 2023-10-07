CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik İstanbul Vizyon belgesini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, bu akşam delege ve örgütle gerçekleştirdiği büyük salon buluşmasında İstanbul Vizyonu’nu açıkladı.

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8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi’nde aday olan Özgür Çelik, başta delegeler olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Çelik toplantıda, 8 Ekim sonrasını kapsayan “İstanbul Vizyonu” belgesini açıkladı.

Buluşmanın yapıldığı salona gençlerin sloganları ve coşkulu kalabalığın alkışları arasında giren Özgür Çelik sözlerine “Çok coşkulu bir salon. Coşkulu bir konuşmayı 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağımız konuşmayla gerçekleştireceğiz. Bugün burada sizlerle, 8 Ekim sonrası İstanbul vizyonumuzu paylaşmak üzere bir araya geldik” ifadeleriyle başladı.

Buluşmaya katılanları selamlayan Çelik 100. Yılına giren 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu gününü şu sözlerle kutladı:

“Bugün İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yüzüncü yılı, cumhuriyetimiz yüz yaşında, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet Halk Partimiz yüz yaşında. Emperyalizme karşı mücadele eden bizlere bu güzel cumhuriyeti armağan eden ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yol arkadaşlarına saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Yüzüncü yılımız kutlu olsun.”

“Gençliğimin enerjisiyle kaybolan umutları yeşerteceğim”

14 VE 28 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, küskün seçmenin umutlarını yeşertmek için aday olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir tarafta daha önce il başkanlığı görevini yapmış değerli bir partilimiz, bir tarafta da altı yıllık ilçe başkanlığı tecrübesi olan ciddi bir sokak tecrübesi olan, bilimsel olarak kendisini yetiştirmeye çalışan ama aynı zamanda sokağı bilen, dün televizyonda ifade ettim, pazardaki Ayşe teyzenin derdini bilen, esnaf Mehmet Bey'in derdini bilen, en önemlisi altı yıllık ilçe başkanlığında beş büyük seçim atlatmış, ciddi bir sandık güvenliği tecrübesi olan bir yol arkadaşınızım. Kırk bir yaşındayım. Ben diyorum ki ben gençliğimin enerjisiyle yol arkadaşlarımın enerjisiyle kaybolan umutları, azalan umutları yeşertme konusunda daha güçlü bir mücadele verebilirim. Daha büyük bir enerji ortaya koyabilirim. Bunun için İstanbul İl Başkanlığı'na aday oldum.”

“Bölge meclisleri kurulacak”

İstanbul Vizyonu belgesini açıklayan Çelik, ilk başlıkta yer alan örgütlenme modelini şu sözlerle tarif etti:

“Öncelikle çalışma gruplarımızı üç başlıkta toplayacağız. Birincisi katılımcı bir örgütlenme modeli ve katılımcı bir yönetim model anlayışı ortaya koyacağız. Yerel seçimlere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız. Görev süremiz boyunca hesap verebilen şeffaf katılımcı bir yönetim modeli ortaya koyacağız. Örgütlenme olarak İstanbul’un üç bölgesinde bölge meclisleri oluşturacağız. Yani İstanbul’u sadece belirlediğimiz bölge sorumlularıyla yönetmeyeceğiz. İstanbul’un üç bölgesinde bölge meclislerinde başkanlarımız olacak. Bölge meclislerimizde gençlik ve kadın kollarımız olacak. Bölge temsilciliklerimizde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olacak. Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olacak.”

“İstanbul’da 290 bin olan üye sayımızı 500 bine çıkaracağız”

İstanbul’da ilçelerde yapılacak çalışmalara değinen Çelik, buralarla ilgili vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“İstanbul’un her ilçesinde aynı çalışmayı yönetmeyeceğiz. Örneğin örgütümüzün önüne bir model koyup hadi bakalım 39 ilçede bunun aynısını yapıyoruz demeyeceğiz o ilçenin demografik yapısına göre o ilçenin sosyo-ekonomik yapısına göre, o ilçenin seçmen gruplarına göre hedef kitlelerimizi bölüştürerek bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. İstanbul’da seçmen sayısının fazla olduğu ama üye sayımızın az olduğu bütün ilçeleri tespit ettik. Bunun gibi az önce ekranda gördüğünüz çok sayıda veriyi arkadaşlarımızla çalıştık. Seçmen sayısının fazla olduğu ama üye sayımızın az olduğu düşük olduğu ilçeler başta olmak üzere üye sayımızı artıracağız. İstanbul’da 290 bin olan üye sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. 946 mahallemizde mahalle birimlerini güçlendireceğiz. İlk altı ayda mahalle birimlerimizle 2 milyon seçmene erişeceğiz. 2 yılın sonunda İstanbul’da dört milyon hane ziyareti gerçekleştireceğiz.”

“İBB ile ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışacağız”

Çelik vizyon konuşmasında İBB’nin yanı sıra ilçe belediyesi, ilçe başkanları ile mutlaka uyumlu koordineli bir çalışma yürüteceklerini belirterek “26 ilçe başkanı yaptığı toplantılarda il başkanı olarak beni aday gösterdi. Ancak 8 Ekim’den itibaren 39 ilçeye eşit yaklaşarak o salondan el ele kol kola çıkarak 39 ilçemizle uyumlu bir süreç yürüteceğiz. İlçe belediyelerimizle uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Kongrede şöyle davranmıştır, böyle davranmıştır demeyeceğiz, parti içi yarışlar demokratik yarışlardır. Parti içi yarışları asla siyasetin geleceğine yansıtmayacağız. Tüm paydaşlarımızla birlikte bir söylem oluşturacağız. Bütüncül örgüt yapısını ortaya koyacağız” dedi.

“Gençlik ve kadın kollarına bütçe hakkı tanıyacağız”

Gençliğin mücadelesine vurgu yapan Çelik, kadın ve gençlik kolları başlıklarındaki çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Gençlik kollarımıza bütçe hakkı tanıyacağız. Kadın kolumuza bütçe hakkı tanıyacağız. Gençlerimize akademik destekler vereceğiz. Gençlerin ve kadınların hem yerel seçimde hem de sonraki yerel seçimde seçilebilir sıralarda olmasını sağlayacağız. Bunun mücadelesine kadınlarla gençlerle birlikte vereceğiz. Evet parti tüzüğümüzde kota uygulaması var. Parti tüzüğü diyor ki, listelerde yüzde yirmi gençlik kotası uygulansın. Yüzde otuz üç cinsiyet kotası uygulansın. Ama ne hikmetse gençler ve kadınlar o listelerin hep on beşinci, yirminci sıralarından sonraya yazılıyor ve ne yazık ki seçilen meclis üyelerinde, belediye başkanlarında, milletvekillerinde, gençler ve kadınlar temsiliyet yetkisi göremiyor. Gençlerin ve kadınların temsil yetkisini sonuna kadar gençlerle ve kadınlarla savunacağız.”

“Chp’li belediye sayısını en az 14’ten 25’e çıkaracağız”

Çelik, yerel seçimlere ilişkin hedeflerini şu başlıklar altında sıraladı:

“Bir genel değerlendirme yapacak olursak kısa vadede hedefimiz İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden kazanmak, hedefimiz İstanbul'da meclis çoğunluğunu sağlamak, hedefimiz İstanbul'da on dört olan Cumhuriyet Halk Partili belediye sayısını en az yirmi beş belediyeye çıkartmak. Hedefimiz meclis çoğunluğunu kullanarak büyükşehir belediyesinin hizmetlerine engellemeye çalışan anlayışa dur demek.”

“İktidara kırgın seçmenler hedef kitlemiz olacak”

Çelik, yerel seçimlerin kazanılması doğrultusunda belirleyecekleri hedef gruplarına dönük vizyonunun detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Tabii ki bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz için hedef gruplarımızı bilimsel tekniklerle, bilimsel metotlarla belirlemek zorundayız. Veriye dayalı bir süreç yöneteceğimizin altını çizdim. Yerel seçimlere ekonomik krizden en fazla etkilenen ev kadınlarını, çocuğu olan anneleri, hedef grup olarak belirleyerek çalışacağız. Kendi umutsuz seçmenlerimizle buluşacağız. Onlara umudu yeniden aşılayacağız. İktidarın yönetim zafiyetlerinden kaynaklı iktidara kırgın olan seçmenler hedef kitlemizin içerisinde olacak.”

“Altı ayda bir faaliyet raporumuzu açıklayacağız”

Seçilmeleri halinde yönetimlerinin hesap veren, katılımcı bir yönetim organizasyonuna sahip olacağının altını çizen Çelik, bu konudaki vizyonlarını şu sözlerle anlattı:

“Altı ayda bir örgütümüzün tamamını davet ettiğimiz toplantılar yapacağız. Büyük örgüt buluşmalarında altı ayda bir, o güne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi örgütümüzle paylaşacağız. Yani biz 8 Ekim'de seçildik. Bir sonraki kongrede faaliyet raporumuzu sunarız demeyeceğiz. Altı aylık periyotlarla İstanbul İl Başkanlığı'nın faaliyet raporunu örgütümüzün tüm kademeleriyle paylaşacağız. Ve bana göre en önemlisi, birinci yılında seçimsiz bir kongre yapacağız. Görev süremizin seçimsiz kongremizle örgütümüzü dinleyeceğiz. Delegelerimizi dinleyeceğiz. Milletvekillerimizi, parti meclis üyelerimizi dinleyeceğiz. Yol haritamızı, seçimsiz bir kongreyle o günün gündemine yönelik değerlendirmelerle şekillendireceğiz.”

“Örgütümüzle motivasyon organizazyonları yapacağız”

“Güçlü ilçe başkanlığı makamları oluşturacağız. Altı yıl ilçe başkanlığı yapmış bir yol arkadaşınız olarak ilçe başkanlarının sorunlarını biliyorum” ifadeleriyle parti içinde yaşanan örgütsel sorunlara dikkat çeken Çelik çözüm önerilerini şu sözlerle anlattı:

“Onların ilçelerde ne tür sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Bir ilçe başkanının kadın kolu başkanının, gençlik kolu başkanının, meclis üyesinin, mahalle birim sorumlusunun ne tür sıkıntılarının olduğunu biliyorum. Bu anlamıyla örgütümüzün tüm kademeleriyle motivasyon organizasyonları gerçekleştireceğiz. İlçe başkanlıklarımızın bütçesini mutlaka artıracağız. Gerekirse il binasının bütçesinden tasarrufa giderek ilçe başkanlarının bütçe arttıracağız. Genel merkezde ödeneklerin arttırılmasıyla ilgili büyük bir mücadele vereceğiz. Çünkü İstanbul başka bir kent. İstanbul başka bir şehir. İstanbul'da ilçe başkanlığı yapan her arkadaşımızın ilçe nüfusu Anadolu'daki illerin birçoğundan daha fazla, İstanbul'da nüfusu bir milyonu geçmiş ilçelerimiz var. Yedi yüz bin, beş yüz bin nüfusu olan ilçelerimiz var. Dolayısıyla İstanbul'da ilçe başkanlarının hem bütçe konusunda, hem de motivasyon konusunda çok önemli desteğe ihtiyacı var. İlçe başkanları güçlü olacak ki sokakta, sahada partiyi çok güçlü bir biçimde temsil edecekler.”

“Parti içi eğitimleri zenginleştireceğiz”

Çelik, vizyon belgesindeki diğer bir başlık olan partide eğitimleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Parti Okulumuzla kesinlikle uyumlu ve koordineli bir süreç yürüteceğiz. Parti Okulumuzun eğitmenlerini motive edici süreçleri organize edeceğiz. Birinci yılımızda İstanbul'da üyelerimizin tamamının temel üye eğitimlerinden geçmesini sağlayacağız. Partimizin parti okulu eğitimlerinin sosyal demokrat içeriğinin zenginleştirilmesiyle ilgili tavsiyelerimizi parti okuluna sunacağız. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin, Türkiye'nin koşullarına göre uygulanmasıyla ilgili parti okulumuzla koordineli çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda akademisyenlerle, gazetecilerle, aydınlarla, ilçe binalarında konferanslar yapılmasını, ilçe binasının dışında seminerler, paneller yapılmasını sağlayacağız.”

“Kadınların ve gençlerin temsiliyetini savunacağız”

Partide gençlerin ve kadınların temsiliyet sorununa dikkat çeken Çelik, bu konuya ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

“Tabii tüm bunların yanı sıra, İstanbul örgütümüzle parti içi demokrasiyi güçlendirmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Her yerde anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerine her gün televizyonlarda sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir yarılma varmış gibi bir problem varmış gibi göstermeye çalışanlar şunu iyi bilsinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahallede sandığı kurmaya devam edeceğiz. İlçelerde yarışmaya devam edeceğiz. İllerde yarışmaya devam edeceğiz ve süreci kurultaya bu şekilde götüreceğiz. Bu bizlerin özgür üyeler olduğunun kanıtıdır. Bu bizlerin özgür bireyler olduğunun kanıtıdır. Bu bizlerin, bizi yönetmek isteyenlere, “kendimiz seçmek istiyoruz” diyen sesimizin kanıtıdır. Ancak parti içi demokrasimizin, güçlendirilmesi gerektiğiyle ilgili hepimizin hemfikir olduğunu biliyorum. Mutlaka ve mutlaka partimizde dönem kuralını hep birlikte savunacağız. Mutlaka ve mutlaka ön seçimi hep birlikte savunacağız. Mutlaka ve mutlaka gençlerin, kadınların siyasette temsilinin önünün açılmasını hep birlikte savunacağız.”

“Bağcılar’daki çocuğu beşiktaş’taki çocukla eşitleyeceğiz”

Yoksul mahallelerde sosyal demokrasinin gereği olan çalışmalara hız vereceklerini belirten Çelik şunları söyledi:

“Biz gideceğiz Bağcılar'da, diyeceğiz ki biz sizin çocuklarınızla Beşiktaş'ın çocuklarına eşit bir hayat sunmak istiyoruz. Onlara eğitimde fırsat eşitliği sunmak istiyoruz. Tane tane anlatacağız. Diyeceğiz ki gelir seviyesi yüksek ailelerin çocukları okuldan çıkıp dershaneye gidiyor. Matematik öğretmeni ayrı geliyor. İngilizce öğretmeni ayrı geliyor. Sizin çocuğunuz aslında belki de daha zeki olmasına rağmen o eğitim olanaklarından faydalanamadığı için ne yazık ki fırsat eşitliğine erişemiyor. Belki istediği bir üniversitede okuyamıyor. Dolayısıyla biz gençlere nasıl fırsat eşitliği sunacağımızı, o ilçenin dokusuna uygun bir biçimde anlatacağız. Gelirin adil dağıtılması gerektiğini o ilçenin dokusuna uygun bir şekilde anlatacağız.”

“Bu kavga özgürlük kavgası”

“Tabii tarihimizin en büyük kavgalarından bir tanesine giriyoruz” ifadelerini kullanan Çelik, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Az önce de ifade ettim. Seçimlerden sonra bizim seçmenimizde oluşan umut kırılmasını siyasi iktidar bir fırsata çevirmek istiyor. Yerel seçimlerle ilgili İstanbul'u kazanmak istiyor ama biz İstanbul’u teslim etmeyeceğiz. İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul, bu güzel İstanbul, bizlere onu işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun yol arkadaşlarının emaneti. İstanbul, bize bağımsız Türkiye mücadelesi verdiği için Beyazıt'ta şehit edilen Turan Emeksiz'in emaneti bize İstanbul. Ve bu güzel İstanbul “bize canımın içi İstanbul toprağı” diyen Nazım Hikmet'in emaneti bu güzel İstanbul. Ve bize bu güzel İstanbul Gezi'de birlikte mücadele ederken şehit verdiğimiz Berkin'imizin emaneti bu güzel İstanbul. Ve bu güzel İstanbul, bizim kavgamızın şehri. Safları sıklaştıralım çocuklar. Bu kavga baskıcı otoriter rejime karşı verilecek bir kavga. Bu kavga özgürlük kavgası, Bu kavga bağımsızlık kavgası, Bu kavga yüzüncü yılında demokratik bir Türkiye kavgası, Buraya gelerek Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde buluşmak üzere.”